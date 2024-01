Vorsicht vor China Hongqiao!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Hongqiao wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 87,1 Punkten, was auf eine Überkauftheit von China Hongqiao hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI keine Überkauf- oder Überverkauf-Tendenz und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält China Hongqiao daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei China Hongqiao festgestellt werden. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält China Hongqiao in diesem Bereich ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der China Hongqiao-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,88 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 5,86 HKD weicht somit um -14,83 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt China Hongqiao mit einer Rendite von -23,3 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von China Hongqiao um 28 Prozent niedriger. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Entwicklung im vergangenen Jahr.

