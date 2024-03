Vorsicht vor der China Great Wall Securities Co Ltd-Aktie?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Great Wall Securities liegt bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Kapitalmärkte" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende von 1,28 % liegt China Great Wall Securities nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (1,48 %). Daher wird die Ausschüttung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber China Great Wall Securities wird positiv bewertet, basierend auf einer Analyse sozialer Plattformen. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Great Wall Securities-Aktie liegt bei 41, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (40,46) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Great Wall Securities.