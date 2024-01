Vorsicht vor der China Double-Crane Pharmaceutical-Aktie?

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an China Double Crane Pharmaceutical haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Allerdings haben unsere Programme eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält China Double Crane Pharmaceutical eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Double Crane Pharmaceutical liegt bei 62,76, was als neutral betrachtet wird, da die Situation weder als überkauft noch als überverkauft angesehen wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in der Kategorie RSI als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur China Double Crane Pharmaceutical veröffentlicht. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben jedoch weder stark positive noch stark negative Themen rund um die Aktie hervorgebracht. Insgesamt wird daher in Bezug auf das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Bewertung ausgelöst.

In technischer Hinsicht befindet sich die China Double Crane Pharmaceutical mit einem Kurs von 18 CNH 1,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage sich auf +2,39 Prozent beläuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der China Double Crane Pharmaceutical in Bezug auf die technische Analyse.