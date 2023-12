Vorsicht vor der China Aluminum International EngineeringLtd-Aktie?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen China Aluminum Engineering wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Infolgedessen stuft die Redaktion die Aktie als "Neutral" ein. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt herangezogen, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die China Aluminum Engineering-Aktie liegt bei 1,87 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,44 HKD liegt, was einer Abweichung von -22,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1,51 HKD, was einer Abweichung von -4,64 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird die China Aluminum Engineering-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist China Aluminum Engineering derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von China Aluminum Engineering nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt bei 77,97, was insgesamt 58 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der bei 49,4 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.