Vorsicht vor der China 33 Media-Aktie!

Die Diskussionen rund um China 33 Media auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Laut den Plattformen gab es weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen in den vergangenen Tagen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von China 33 Media bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China 33 Media in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Intensität der Diskussionen rund um die Aktie war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der China 33 Media aktuell bei 0,12 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,072 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -40 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 0,09 HKD angenommen hat, was einer Differenz von -20 Prozent entspricht.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für China 33 Media liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 79,12, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".