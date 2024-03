Vorsicht vor der Charter Hall-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

In den letzten Wochen konnte bei Charter Hall Group keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung bei Charter Hall Group in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist hingegen insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 12,93, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 35,59, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine gute Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Charter Hall Group-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,9 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,46 AUD liegt deutlich darüber, was zu einer guten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem guten Rating von 12,06 AUD. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem guten Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.