Vorsicht vor der Charlotte's Web Holdings-Aktie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Charlottes Web wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 58,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 76,15, was bedeutet, dass Charlottes Web überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Charlottes Web-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,24 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,139 USD weicht somit um -42,08 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,19 USD) liegt mit einer Abweichung von -26,84 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Charlottes Web waren in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Zudem wurde das Unternehmen in den sozialen Medien häufiger diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Charlottes Web mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,52 %) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Charlottes Web in verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating.