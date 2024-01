Vorsicht vor Chacha Food!

Die Stimmung der Anleger bei Chacha Food in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigen die Auswertungen der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie dienen. In den Diskussionen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Chacha Food mit einer Rendite von -31,3 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine mittlere Rendite von -10,69 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Chacha Food mit 20,6 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Chacha Food liegt bei 84,45, was als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 79, was ebenfalls als überkauft gilt und daher ein "Schlecht" zugeordnet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 32,05 CNH der Chacha Food mit -16,71 Prozent Entfernung vom GD200 (38,48 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 35,97 CNH, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -10,9 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Chacha Food-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.