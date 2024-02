Vorsicht vor Ceres Power!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Der Aktienkurs von Ceres Power zeigt eine schlechte Performance im Vergleich zum Durchschnitt der Industriebranche. Mit einer Rendite von -50,96 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,78 Prozent. Auch im Sektor "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite von Ceres Power mit 52,74 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit vermehrt negative Kommentare über Ceres Power, was zu einem negativen Sentiment und einem Rückgang der Aufmerksamkeit seitens der Anleger führt. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Ceres Power derzeit mit einem Wert von 91,44 als überkauft gilt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung des RSI.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten 12 Monaten waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies resultiert in einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Ceres Power-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 796,67 GBP, was ein Aufwärtspotential von 349,59 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (177,2 GBP) bedeutet. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Entwicklung in Bezug auf den Aktienkurs von Ceres Power, was zu mehreren "Schlecht"-Bewertungen in verschiedenen Kategorien führt.