Vorsicht vor Centogene!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. In Bezug auf die Centogene-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 81 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 63,64, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Centogene basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Centogene bei 0,82 EUR liegt und damit etwa 18,81 Prozent unter dem GD200 (1,01 EUR) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Auch der GD50, der bei 1,07 EUR liegt, deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand etwa 23,36 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Centogene-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Centogene ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezüglich Centogene langfristig unterdurchschnittlich war und eine negative Änderung in der Stimmung festgestellt wurde. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt weisen die verschiedenen Bewertungsfaktoren auf eine eher negative Einschätzung der Centogene-Aktie hin, was Anleger und Investoren berücksichtigen sollten.