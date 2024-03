Vorsicht vor der Celestica-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Celestica neutral bewertet wird. Der RSI7 liegt bei 65,61, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 35,22 liegt und ebenfalls eine neutrale Bewertung für diesen Zeitraum ergibt. Somit wird die Aktie insgesamt als "neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indicators eingestuft.

Die Analystenbewertung zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle als "gut" eingestuft wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 33 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um -45,61 Prozent vom letzten Schlusskurs fallen könnte. Daher wird Celestica von den Analysten insgesamt als "neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Celestica mit einem Wert von 21,23 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt 43 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 37. Aufgrund des niedrigeren KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Celestica bei 0 %, was 3,21 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht" aus.