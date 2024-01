Vorsicht vor der Catella AB-Aktie?

In den letzten zwei Wochen wurde Catella von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Trends in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflusst hätten. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch dieser Aspekt als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI von Catella einen Wert von 22,58, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird der RSI daher als "gut" eingestuft.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Catella derzeit als "gut" bewertet. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 29,92 SEK, während der Aktienkurs bei 33 SEK liegt, was einer Abweichung von +10,29 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt einen positiven Wert, mit einer Abweichung von +21,01 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.