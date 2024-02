Vorsicht vor Casino Guichard Perrachon ADR!

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

Der Aktienkurs des Unternehmens Casino Guichard Perrachon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,68 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") einer Überperformance von 6,68 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt bei 0 Prozent, wobei Casino Guichard Perrachon aktuell 6,68 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 136, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche als neutral eingestuft wird. Die Dividende des Unternehmens von 0 % liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Casino Guichard Perrachon Aktie derzeit -23,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage beläuft sich auf -81 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.