Vorsicht vor der Carnegie Clean Energy-Aktie!

Die Stimmung der Anleger für Carnegie Clean Energy hat sich in den letzten zwei Wochen positiv entwickelt. An fünf Tagen war das Anleger-Sentiment grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Diskussionen größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger weiterhin hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Carnegie Clean Energy derzeit auf "Schlecht" steht. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,07 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,061 AUD) um -12,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,08 AUD ergibt eine Abweichung von -23,75 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Carnegie Clean Energy liegt bei 61,54, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 70,97 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei Carnegie Clean Energy in den letzten vier Wochen verbessert. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Carnegie Clean Energy daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.