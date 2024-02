Vorsicht vor Carnavale Resources!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für die Anleger. An vier Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Unterhaltungen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Carnavale nahmen in den vergangenen Tagen zu. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Carnavale. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 60 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit wird Carnavale für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet. Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Carnavale wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt. In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Carnavale aktuell bei 0,01 AUD, was die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,005 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 0,01 AUD eine Differenz von -50 Prozent und somit ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund somit "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

