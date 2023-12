Vorsicht vor Carl Zeiss Meditec!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Carl Zeiss Meditec hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche einer Underperformance von -24,42 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -10,5 Prozent deutlich darunter, nämlich um 23,51 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das langfristige Stimmungsbild im Internet für Carl Zeiss Meditec wird als "Schlecht" eingestuft, da die Diskussionstätigkeit unterdurchschnittlich war und kaum Veränderungen in der Stimmung festgestellt wurden.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Carl Zeiss Meditec mit 1,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,03 Prozent. Die Differenz von -4,75 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie am letzten Handelstag bei 100,25 EUR lag, was einem Unterschied von +0,87 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auf kurzfristigerer Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Carl Zeiss Meditec eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.