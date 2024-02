Vorsicht vor der Capri Holdings-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Aktie von Capri, so ergibt sich ein aktueller 7-Tage-RSI-Wert von 35,37 Punkten. Dies bedeutet, dass Capri derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 67,04 eine neutrale Bewertung für die Aktie. Somit wird Capri insgesamt als "Neutral" im Rahmen dieser Analyse bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Capri in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -6,12 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -34,66 Prozent für Capri bedeutet. Im Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" lag die mittlere Rendite bei -9,17 Prozent im letzten Jahr. Capri verzeichnete somit eine Unterperformance von 31,61 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Capri derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 15,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 15 Prozent. Aus diesem Vergleich ergibt sich, dass die Aktie von Capri aus heutiger Sicht ein unrentables Investment darstellt und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. Bei der Untersuchung von Capri in Bezug auf diese Faktoren zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Capri verzeichnete jedoch im gleichen Zeitraum eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Capri in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".