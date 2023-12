Vorsicht vor Capital Finance Holdings!

Die Capital Finance-Aktie wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Verbraucherfinanzierung als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt lediglich 0,05, was einem Abstand von 100 Prozent zum Branchen-KGV von 22,67 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 5,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Capital Finance als "Schlecht".

Bei der Beurteilung der Aktiendynamik kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Capital Finance weist eine Ausprägung von 50 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 86,67, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Diese Gesamtbetrachtung führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Capital Finance. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie ein "Neutral"-Rating aufgrund der Diskussionen in den sozialen Medien und der Dividendenpolitik, während die fundamentale Bewertung und der Relative Strength-Index zu einem "Schlecht"-Rating führen.

