Vorsicht vor der Cantex Mine Development-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Cantex Mine Development-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 41,94) ist ebenfalls neutral, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt.

Im Branchenvergleich erzielte Cantex Mine Development in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +64,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die durchschnittlich um -11,61 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -11,61 Prozent verzeichnete, liegt Cantex Mine Development um 64,39 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cantex Mine Development liegt derzeit bei 3, was bedeutet, dass die Börse nur 3,03 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 99 Prozent weniger als der branchenübliche Wert von 320, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft und daher mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird auf Plattformen der sozialen Medien eine vermehrte Häufung von negativen Meinungen und Themen in den Diskussionen über Cantex Mine Development festgestellt. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist das Unternehmen aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet.