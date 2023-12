Vorsicht vor Cangzhou Mingzhu Plastic!

Die Stimmung für die Aktie von Cangzhou Mingzhu Plastic hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, wie unsere Analyse zeigt. Dies wird durch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutlich, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bewerten wir die Aktie als "Gut".

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) ergibt aktuell einen Wert von 39,47 für die Cangzhou Mingzhu Plastic-Aktie, was als neutral eingestuft wird. Auch die RSI25-Analyse führt zu einer neutralen Bewertung mit einem Wert von 53.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cangzhou Mingzhu Plastic mit 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,66 Prozent in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -5,31 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Cangzhou Mingzhu Plastic-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung, eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI und der kurzfristigen technischen Analyse, sowie eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Dividendenpolitik.