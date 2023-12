Vorsicht vor der California Resources-Aktie?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Während des letzten Monats hat sich die Stimmung der Anleger verbessert, was als positiv bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde keine signifikante Veränderung festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die California-Aktie daher ein gutes Rating.

Analysteneinschätzung: Langfristig wird die California-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit insgesamt 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 60 USD, was einer potenziellen Performance von 13,27 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher positiv eingestuft.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine herausragenden positiven oder negativen Themen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie der California-Aktie liegt bei 47,57 USD, was als positiv bewertet wird, da der aktuelle Aktienkurs bei 52,97 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 52,11 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen.