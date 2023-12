Vorsicht vor der C&F-Aktie?

Die Stimmung der Anleger für C&f in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die Dividende liegt C&f mit einer Ausschüttung von 3,14 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,67 %) niedriger. Die Differenz beträgt 135,53 Prozentpunkte, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der C&f bei 55,23 USD liegt, während die Aktie selbst bei 68,82 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt +24,61 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 59,09 USD, was einem Abstand von +16,47 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die C&f-Aktie liegt bei 58 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 35,91, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für C&f.