Vorsicht vor der CWX Global-Aktie!

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Capallianz im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" deutlich unterbewertet ist, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,35 gegenüber einem Branchen-KGV von 10,77. Dies entspricht einem Abstand von 97 Prozent, was zu der Einstufung als "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Capallianz ist überwiegend negativ, wie aus den Beobachtungen auf sozialen Plattformen hervorgeht. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu der Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Capallianz derzeit überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 100 Punkten. In Bezug auf den 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Capallianz daher als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Dividendenpolitik von Capallianz weist eine niedrigere Ausschüttungsquote auf als der Branchendurchschnitt von Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, was zu der Einstufung als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 20,67 Prozentpunkte (0 % gegenüber 20,67 %).