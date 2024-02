Vorsicht vor der CPH Chemie & Papier-Aktie?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cph Chemie & Papier wird derzeit als positiv bewertet. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben vor allem positive Meinungen über das Unternehmen hervorgebracht. Zudem wurde in den vergangenen Tagen besonders über die positiven Themen rund um Cph Chemie & Papier gesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 4,88 Euro, was 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cph Chemie & Papier liegt bei 70,59, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,07, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Wahrnehmung von Aktien beeinflussen. Für Cph Chemie & Papier wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild als "Neutral" führt.