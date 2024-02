Vorsicht vor der CIE Generale D'Optique Essilor-Aktie?

Das französisch-italienische Unternehmen Essilorluxottica wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 57,88, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, mit Werten von 49,13 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 33,26 für 25 Tage. Auch das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine negative Einschätzung hin, mit einer geringen Diskussionsintensität und einer negativen Stimmungsänderung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Essilorluxottica in den letzten 12 Monaten eine Performance von 71,26 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine deutliche Outperformance darstellt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt das Unternehmen weit über dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung, während die fundamentale und sentimentbezogene Bewertung neutral bis negativ ausfällt.