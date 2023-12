Vorsicht vor der CIE Generale D'Optique Essilor-Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Essilorluxottica-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 44,17 und somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Essilorluxottica.

Die Dividendenrendite der Essilorluxottica-Aktie beträgt 0,65 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv gegenüber Essilorluxottica. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Essilorluxottica-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,26 Prozent erzielt, was 71,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut" im Branchenvergleich des Aktienkurses.