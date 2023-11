Vorsicht vor der CDW-Aktie!

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Methode zur Bewertung von Aktien ist die langfristige Analyse der Kommunikation im Internet. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Cdw -De zeigen sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte Cdw -De eine Performance von 19,36 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 21,08 Prozent, was einer Underperformance von -1,72 Prozent für Cdw -De entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 11,94 Prozent im letzten Jahr. Cdw -De lag 7,41 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Mit einer Dividende von 1,14 % liegt Cdw -De im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (742,55 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Cdw -De liegt bei 71,45 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,99 und ist ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".