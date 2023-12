Vorsicht vor der Brown-Forman-Aktie?

Die technische Analyse der Brown-Forman-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 62,83 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 58,18 USD -7,4 Prozent davon abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 57,23 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+1,66 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Brown-Forman-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Brown-Forman blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, und in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Brown-Forman beschäftigt wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die analytische Seite zeigt, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 47,52, was bedeutet, dass Brown-Forman weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Brown-Forman.