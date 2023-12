Vorsicht vor der Broendbyernes IF Fodbold AS-Aktie?

Die technische Analyse der Broendbyernes If Fodbold A-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnitt von 0,52 DKK für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,548 DKK verzeichnet, was einem Unterschied von +5,38 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Bezogen auf den 50-Tages-Durchschnitt von 0,61 DKK liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-10,16 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Broendbyernes If Fodbold A-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 73,33 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 62,12, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie hierfür ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge und waren hauptsächlich neutral, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Broendbyernes If Fodbold A- in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.