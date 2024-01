Vorsicht vor der Bonzun AB-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Bonzun wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 70,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bonzun-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 75, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Bonzun-Aktie beträgt aktuell 0,09 SEK, was einem deutlichen Abweichung im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,03 SEK (-66,67 Prozent) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,06 SEK unter dem letzten Schlusskurs (-50 Prozent), wodurch die Bonzun-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für den kurzfristigeren Durchschnitt erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Bonzun ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz im Internet.