Vorsicht vor der Blue Water Vaccines-Aktie!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Onconetix festgestellt werden. Dies ergibt sich aus einer Analyse der Meinungen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Onconetix daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Onconetix liegt aktuell bei 69,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 68, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Onconetix mit -75,34 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,26 USD und einem Abstand von -30,77 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Onconetix-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Onconetix in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung zur Anleger-Stimmung von "Gut".