Vorsicht vor Blue Foods!

Die Diskussionen über Blue Star Foods in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Beiträgen. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da der RSI der Blue Star Foods bei 100 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung rund um die Aktien von Blue Star Foods wurde anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Blue Star Foods-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Blue Star Foods sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird.