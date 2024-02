Vorsicht vor Blackrock Silver!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Blackrock Silver-Aktie zeigt einen Wert von 80 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 56, was auf ein neutrales Rating hindeutet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Blackrock Silver in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikant positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,31 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,23 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -25,81 Prozent. Ebenso liegt der GD50 derzeit bei 0,26 CAD, was zu einem Abstand von -11,54 Prozent führt und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Blackrock Silver haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt wurden, erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Blackrock Silver basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem allgemeinen Buzz.