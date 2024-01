Vorsicht vor BlackBerry!

Die Blackberry-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 6,01 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (4,35 CAD) um -27,62 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,08 CAD zeigt eine Abweichung von -14,37 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Blackberry liegt bei 100, was eine überkaufte Situation anzeigt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61 und wird daher als "Neutral" betrachtet. Insgesamt erhält die Blackberry-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Blackberry liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Software") von 17,89 % als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen ein überwiegend negatives Sentiment in Bezug auf die Blackberry-Aktie in den letzten zwei Wochen. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen zu positiven Themen gewandelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.