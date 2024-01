Vorsicht vor BlackBerry!

In den letzten Wochen wurde bei Blackberry eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Blackberry daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei Blackberry bei 57,35, was zu einer Neutral-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, führt zu einer Neutral-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analystenbewertungen für die Blackberry-Aktie ergeben insgesamt ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 4 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -13,04 Prozent entspricht. Somit erhält Blackberry auch in diesem Punkt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gestimmt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Analyse erhält Blackberry eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Blackberry somit von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

