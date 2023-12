Vorsicht vor der Bird Global Registered (A)-Aktie!

Die Stimmungen und Meinungen rund um die Aktie von Bird Global sind momentan verstärkt positiv, wie Diskussionen auf Social-Media-Plattformen zeigen. Auch die Themen rund um den Wert werden überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Die Aktie von Bird Global wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bird Global-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,421 USD am vergangenen Handelstag bedeutet eine Abweichung von -78,95 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,47 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -10,43 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bird Global-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt bei Bird Global 69,62, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 58,4 im neutralen Bereich, was die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festlegt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für die Aktie von Bird Global. Daher wird der Wert insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt lassen die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen und die technische Analyse darauf schließen, dass die Aktie von Bird Global aktuell eher negativ bewertet wird.