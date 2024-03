Quantum Computing Inc Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Quantum Computing-Aktie zeigt einen Wert von 56 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 38,47 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Quantum Computing-Aktie nach der RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung von Quantum Computing in den letzten zwei Wochen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung "Gut" ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Quantum Computing-Aktie um 10,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist einen positiven Trend von 29,21 Prozent auf. Daher erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Quantum Computing festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt erhält Quantum Computing auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.