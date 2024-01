Vorsicht vor der Belluscura-Aktie?

In den letzten Wochen wurde bei Belluscura eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eher negativ gestimmt ist. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was positiv bewertet wird. Zusammenfassend erhält Belluscura für dieses Kriterium daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was positiv bewertet wird. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was ebenfalls positiv bewertet wird. Damit erhält Belluscura eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Belluscura in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Sentiment zeigt also insgesamt eine neutrale Haltung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Belluscura aktuell bei 32,21 GBP. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 25,4 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -21,14 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt jedoch ein Niveau von +7,08 Prozent, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".