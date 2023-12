Vorsicht vor der Beijing Vastdata-Aktie?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Beijing Vastdata diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen eher negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Beijing Vastdata insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Vastdata 168. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" bei 0. Somit ist Beijing Vastdata aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Beijing Vastdata investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,61 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen also nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -10,12 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Beijing Vastdata-Aktie (20,25 CNH) mit dem aktuellen Kurs (18,2 CNH) vergleicht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung für das GD-Verhältnis. Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) aktuell 17,93 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Beijing Vastdata führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.