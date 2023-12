Vorsicht vor Beijing New Building Materials!

Die Beijing New Building Materials Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 22,8 CNH gehandelt, was einer Abweichung von -8,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Abweichung zum GD200 bei -14,09 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Schlecht" erfolgt.

Im Vergleich zum Sektor "Industrie" ergibt sich eine Rendite von -13,95 Prozent für die Beijing New Building Materials Aktie im vergangenen Jahr, was einer Unterperformance von 13,26 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt entspricht. Im Bereich "Bauprodukte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -1,07 Prozent, wobei die Aktie von Beijing New Building Materials aktuell um 12,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Beijing New Building Materials zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,62 auf, welches in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".