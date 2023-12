Vorsicht vor der Beijing Bdstar Navigation-Aktie!

Die Aktie von Beijing Bdstar Navigation wird in einer technischen Analyse untersucht, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 32,83 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 30,41 CNH liegt deutlich darunter, was einer Differenz von -7,37 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (33,08 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beijing Bdstar Navigation-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,15 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Beijing Bdstar Navigation-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Beijing Bdstar Navigation-Aktie um mehr als 2 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 7,92 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Beijing Bdstar Navigation liegt aktuell bei 73,84 Punkten, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 74,06 eine Überkaufung an, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Beijing Bdstar Navigation-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Branchenvergleichs mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.