Vorsicht vor der Bbr-Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Bbr S weist der RSI eine Ausprägung von 81,25 auf, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 52,5, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Bbr S wurde eine mittlere Diskussionsaktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtbild eine neutrale Einschätzung ergibt.

In der technischen Analyse wird derzeit ein "Schlecht"-Rating für Bbr S auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses vergeben. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,12 SGD, während der Aktienkurs bei 0,107 SGD liegt, was einer Abweichung von -10,83 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,11 SGD, was einer Abweichung von -2,73 Prozent entspricht und somit zu einem neutralen Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Bbr S mit einer Rendite von -0,96 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 6 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite der letzten 12 Monate von -6,22 Prozent aufweist, liegt Bbr S mit 5,26 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.