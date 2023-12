Vorsicht vor der Bayer AG-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine negative Entwicklung. Der aktuelle Kurs von 31,895 EUR liegt 16,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt -35,32 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung für die Aktie führt.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Bayer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,6 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von 43,86 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite mit -2,76 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Bayer um 36,84 Prozent hinter diesem Wert zurückbleibt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Bayer ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 90,2 als unterbewertet angesehen wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bayer-Aktie zeigt einen Wert von 46 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Wenn jedoch der RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet wird, ergibt sich eine Überbewertung und somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für die Bayer-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Branchenvergleich, fundamentalen Kriterien und dem Relative Strength Index.