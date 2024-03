Vorsicht vor der Bavarian Nordic-Aktie?

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Bavarian Nordic A- in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Bavarian Nordic A- eine Rendite von 0 Prozent auf, was 1,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Biotechnologie" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Die Aktie wird daher als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bavarian Nordic A- mit einem Wert von 17,64 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche, der bei 500,09 liegt. Somit wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bavarian Nordic A--Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 81 für die letzten 7 Tage. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 56,92, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bavarian Nordic A-.