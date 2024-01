Vorsicht vor der Barnes, Noble Education-Aktie?

Laut einer Analyse der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien hat sich das Bild von Barnes & Noble Education in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Barnes & Noble Education daher ein "schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich hat Barnes & Noble Education in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,77 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche um -3,42 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -13,36 Prozent entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,78 Prozent im letzten Jahr, wobei Barnes & Noble Education 27,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Barnes & Noble Education derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,36 Prozent. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Barnes & Noble Education von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.