Vorsicht vor der Barnes-Aktie?

Der Aktienkurs von Barnes hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 403,94 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Barnes im Branchenvergleich eine Underperformance von -428,71 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 242,7 Prozent im letzten Jahr, somit lag Barnes 267,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde Barnes über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Barnes in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Analysten bewerten die Barnes-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 40 USD, was ein Aufwärtspotential von 9,47 Prozent bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Barnes eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Barnes mit einem Wert von 32,8 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,8, was einen Abstand von 3 Prozent bedeutet. Daher stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.