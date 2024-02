Vorsicht vor Banco Bradesco!

Die Banco Bradesco schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 138,87 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt dazu, dass der Ertrag als niedrig eingestuft wird und die Aktie als "Schlecht" bewertet wird.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Dieser Index wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Für die Banco Bradesco wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 33,33 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,38, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Analysten haben die Aktie der Banco Bradesco in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Banco Bradesco liegt bei 3,5 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 24,11 Prozent führt, und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 3,17 USD, was 11,04 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 2,82 USD liegt, und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,21 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Banco Bradesco-Aktie somit bei der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

