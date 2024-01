Vorsicht vor der BNP Paribas-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Bnp Paribas hat laut aktuellen Daten eine Dividendenrendite von 2,68 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Bnp Paribas im letzten Jahr eine Rendite von 58,4 Prozent erzielt, was 58,4 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität normal ist, die Rate der Stimmungsänderung jedoch negativ ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Sentiments als "Schlecht".

Die Analyse der Kommentare und Äußerungen in sozialen Medien ergab, dass die Stimmung der Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ war. Trotzdem wurden auch 5 positive und 1 negative Signal herausgefiltert, was zu einer insgesamt neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt wird die Bnp Paribas daher aufgrund der Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

