Vorsicht vor der BMW-Aktie!

Die Bmw-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 100,78 EUR, während der Kurs der Aktie bei 95,52 EUR liegt, was einer Abweichung von -5,22 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 97,23 EUR, was einer Abweichung von -1,76 Prozent entspricht, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 91,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass Bmw überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 57,67, was bedeutet, dass Bmw hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Bmw mit 9,15 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,81 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bmw in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bmw wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und eine abnehmende Aufmerksamkeit ist zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

