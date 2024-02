Vorsicht vor Avidbank!

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Avidbank ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigt an vier Tagen eine positive Richtung, was auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, der Fall ist. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Avidbank mit 18,9 USD derzeit -6,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" gegeben, da die Distanz zum GD200 bei -3,28 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avidbank-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (74,9) zeigen, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" gemäß der RSI-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Avidbank derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Handelsbanken. Die große Differenz von 138,54 Prozentpunkten (0 % gegenüber 138,54 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Dies sind die aktuellen Einschätzungen und Bewertungen für die Avidbank-Aktie anhand des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index sowie der Dividendenpolitik.